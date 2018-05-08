В Архангельской области почтили память партизан Великой Отечественной

АРХАНГЕЛЬСК , 8 мая. / ТАСС /. Память партизан Великой Отечественной войны почтили в Архангельской области . Митинги памяти состоялись во вторник на Набережной Северной Двины в Архангельске у мемориальной доски командиру сводного партизанского отряда Данилу Подоплекину и в деревне Трепузово под Архангельском, где располагалась база подготовки партизан и где установлен памятник партизанским отрядам.

"Наши торжественные мероприятия посвящены трем партизанским отрядам «Полярник», «Сталинец» и «Большевик», которые были сформированы на базе в 38 км от Архангельска в деревне Трепузово. Там была база для подготовки, там они тренировались, и в феврале 1942 года был первый выпуск отряда. Большинство участников были из Архангельска, Данил Андреевич Подоплекин сначала командовал отрядом «Полярники», потом возглавил партизанское соединение из трех отрядов", — рассказал ТАСС председатель Совета ветеранов регионального управления ФСБ России Владимир Бахтин.

В Архангельске в митинге приняли участие сотрудники регионального управления ФСБ, ветераны, родные партизан, а также архангельские школьники. В Трепузово к ним присоединились ученики Лявленской начальной школы Приморского района. В годы войны в Трепузово будущих бойцов обучали обращению с оружием, минно-взрывному и радиоделу, проводили лыжную подготовку, затем отряды отправлялись на Карельский фронт. «Это были обыкновенные рабочие, стрелять они не умели в основном, а большинство были вообще женщины», — рассказал Бахтин.

В трех отрядах из Архангельской области было более 500 человек. В ходе боевых операций ликвидировали более 3,3 тыс. фашистских солдат и офицеров, разгромлено 6 гарнизонов, взорвано 23 моста. 126 человек из отрядов погибли, 73 — пропали без вести.