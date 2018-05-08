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ЖК «Воронцов» в шаге от старта достройки
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ЖК «Воронцов» в шаге от старта достройки 

АСН-Инфо 45 минут назад
Фото: АСН-Инфо
В мае текущего года ЖСК «Охтинский» получит участок земли под недостроенным ЖК «Воронцов» и оформит отношения с областными структурами для достройки дома.
Заседание Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти по передаче земельного участка и недостроенного здания ЖКС, объединившего дольщиков объявленной банкротом компании «Спецкапстрой СПб», состоится 17 мая этого года.
В проект собираются войти дочерние структуры администрации Ленобласти — Дирекция комплексного развития Ленинградской области (КРТ ЛО) и Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК).
На 19 мая запланировано собрание кооператива, на котором председатель ЖСК подпишет договор о доверительном управлении с Дирекцией КРТ ЛО, а Дирекция, в свою очередь, в присутствии пайщиков уже заключит инвестиционный договор с ЛеноблАИЖК, которое выделит средства для старта проекта.
Согласно финансовой модели достройки, ЛеноблАИЖК на собственные средства сделает проект здания, получит положительное заключение экспертизы, разрешительную документацию, сделает подготовительные работы на площадке. Далее будет привлечен крупный генподрядчик и возведение ЖК будет финансироваться от продажи квартир. Строительство дома потребует до двух лет. Согласно позиции властей Ленинградской области, дольщики получат свои квартиры без доплат.
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