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Центр занятости молодежи города Москвы реализует программы по временному трудоустройству для несовершеннолетних жителей Столицы с 14 до 18 лет
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Центр занятости молодежи города Москвы реализует программы по временному трудоустройству для несовершеннолетних жителей Столицы с 14 до 18 лет 

Управа района Крюково 47 минут назад
Фото: Управа района Крюково
В соответствии с поручением Московской городской межведомственной в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних граждан и обеспечения занятости в летний период комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Матушкино города Москвы размещает информацию о том, что Государственным казенным учреждением города Москвы «Центр занятости молодёжи города Москвы» (далее ГКУ ЦЗМ) и ГБУ «Жилищник района Крюково» заключён договор об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Основные преимущества летнего трудоустройства:
* гарантированная заработная плата + выплата материальной поддержки из бюджета города Москвы
* оформление на работу осуществляется с соблюдением всех норм трудового законодательства
Для участия во временном трудоустройстве несовершеннолетним гражданам необходимо обратиться в ГКУ ЦЗН по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д.38, стр. 1.
Дополнительно, в период с 15 мая 2018 года по 15 июня 2018 года на территории отдела трудоустройства «Зеленоградский» Государственного казенного учреждения города Москвы «Центр занятости населения города Москвы» в корпусе 1818, г. Зеленограда, каждый четверг с 11.00 до 16.00 сотрудниками ГКУ ЦЗМ будут проводиться выездные регистрации участников программ временной занятости.
При обращении в центр необходимо наличие паспорта.
Уточняющую информацию можно получить по телефону: 8 (495) 688-46-56 и электронной почте cdm@mos.ru или у специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Крюково по адресу: г. Зеленоград, корп. 1444, каб.11 (телефон: 8 (499) 717-23-95).
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