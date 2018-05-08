Центр занятости молодежи города Москвы реализует программы по временному трудоустройству для несовершеннолетних жителей Столицы с 14 до 18 лет

В соответствии с поручением Московской городской межведомственной в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних граждан и обеспечения занятости в летний период комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Матушкино города Москвы размещает информацию о том, что Государственным казенным учреждением города Москвы «Центр занятости молодёжи города Москвы» (далее ГКУ ЦЗМ) и ГБУ «Жилищник района Крюково» заключён договор об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Основные преимущества летнего трудоустройства:

* гарантированная заработная плата + выплата материальной поддержки из бюджета города Москвы

* оформление на работу осуществляется с соблюдением всех норм трудового законодательства

Для участия во временном трудоустройстве несовершеннолетним гражданам необходимо обратиться в ГКУ ЦЗН по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д.38, стр. 1.

Дополнительно, в период с 15 мая 2018 года по 15 июня 2018 года на территории отдела трудоустройства «Зеленоградский» Государственного казенного учреждения города Москвы «Центр занятости населения города Москвы» в корпусе 1818, г. Зеленограда, каждый четверг с 11.00 до 16.00 сотрудниками ГКУ ЦЗМ будут проводиться выездные регистрации участников программ временной занятости.

При обращении в центр необходимо наличие паспорта.

Уточняющую информацию можно получить по телефону: 8 (495) 688-46-56 и электронной почте cdm@mos.ru или у специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Крюково по адресу: г. Зеленоград, корп. 1444, каб.11 (телефон: 8 (499) 717-23-95).