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Воробьев поздравил ветеранов ВОВ, приглашенных на парад Победы
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Воробьев поздравил ветеранов ВОВ, приглашенных на парад Победы 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных на военный парад на Красной площади от Московской области, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Совместно с губернатором фронтовики из Королева, Орехово-Зуева, Подольска, Реутова, Мытищ, Рошали, Химок и Лыткарина на автобусах отправились на Васильевский спуск», — говорится в сообщении.
Все ветераны — участники боев в 1941-1945 годах. Николай Герасимов воевал на II Украинском фронте, освобождал Вену, Будапешт, Прагу, награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалями. Юрий Двойкин выполнял операции по ликвидации националистического подполья, награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалями. Лев Зубелевич участвовал с боях за освобождение Варшавы и взятие Берлина, штурмовал Рейхстаг, награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной звезды и медалями, Михаил Кабанов прошел от Воронежского фронта через всю Европу, освобождал лагерь смерти в Освенциме, награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной звезды и медалями.
Кроме того, на парад также были приглашены Николай Козлов — штурман самолета, награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красное знамя, тремя Орденами Красная звезда, медалями. Николай Кузнецов — командир взвода минометчиков, награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной звезды и медалями. Юрий Лесняк награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалями за освобождение Европы. Николай Ханичев — участник сражений на Курской дуге в Сталинградской битве. Александра Прищепа — врач роты медицинского усиления, участник освобождения Варшавы.
Парад Победы в Москве традиционно стартовал в 10:00. В параде принимают участие механизированные и пешие колонны, состоится пролет 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
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