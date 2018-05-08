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На Ставрополье юнармейцы почтут память Виктора Мирошниченко
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На Ставрополье юнармейцы почтут память Виктора Мирошниченко 

ТАСС 47 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Ветераны, военнослужащие железнодорожного батальона Южного военного округа (ЮВО) и юнармецы на торжественной поверке во вторник в ставропольском городе Георгиевск вспомнят погибших во время Великой Отечественной войны героев, сообщили ТАСС в пресс-службе округа.
"В Георгиевске, около памятника Виктору Мирошниченко пройдет героическая поверка. Сержант Мирошниченко удостоен звания Героя Советского Союза за то, что во время ожесточенных боев на подступах к Туле вместе с пулеметным расчетом удерживал мост через реку Снипоть, подорвал мост и при этом сам погиб. Сегодня вместе с другими погибшими в годы войны бойцами батальонами он сможет «вернуться в строй», — рассказал представитель ЮВО.
Он уточнил, что в мероприятии примут участие военнослужащие части 98539, ветераны железнодорожного батальона и юнармейцы. При этом они будут держать портреты Мирошниченко и других бойцов батальона, погибших в боях Великой Отечественной войны. Когда перекличка будет доходить до их имен, отзываться за них будут юнармейцы.
После этого командир батальона и офицеры возложат цветы к памятнику, военнослужащие зажгут около него свечи. Память павших почтут залпом из стрелкового оружия.
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