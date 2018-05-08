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В Салехарде презентовали двухтомник исторической правды о Конвое БД-5
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В Салехарде презентовали двухтомник исторической правды о Конвое БД-5 

ИА Север-Пресс 48 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В эти минуты в Салехарде проходит презентация книги «Ямальский мемориал арктических летописей», посвященной Великой Отечественной войне и региональному проекту «Карские экспедиции».
В зале Национальной библиотеки ЯНАО собрались руководители региона, общественники, участники проекта, молодежь. Минутой молчания они почтили всех павших в годы Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях, отдавших жизни в тылу.
В двухтомнике, который уже называют книгой исторической памяти и справедливости, собрана вся история уникального проекта, прежде всего, это воспоминания участников трагедии, обнаруженные в ходе поисковых работ архивные фотоматериалы, подводные кадры обнаруженного на дне Карского моря конвоя.
«Тема войны в Арктике и военных действий в Карском море мало изучена и поэтому судьба Конвоя БД-5 вызвала такой огромный интерес. Это трагические страницы в истории Арктических конвоев. Проект получил широкую повсеместную поддержку и вырос в большое научное исследование, открывшее новые страницы в истории Ямала. Очень многие люди способствовали тому, чтобы о проекте «Карские экспедиции» узнало как можно больше людей», — приветствовала гостей председатель организационного комитета проекта «Карские экспедиции», заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь и подчеркнула, что двухтомник увидел свет благодаря командной работе ученых, историков, исследователей.
Подготовка книги была сопряжена с огромными трудностями, однако итог стоил того. Например, на основании документов удалось оправдать и вернуть честь людям, которых до сих пор причисляли к предателям.
«Самое трудное было писать. Нужно было из большого массива архивных данных и воспоминаний сделать единый материал. Накопленной информации с лихвой хватило бы на десятитомник. Отдельные моменты Конвоя БД-5 расписаны буквально по минутам, чтобы не было никаких инсинуаций. Непосредственная работа над книгой шла два года, однако сбор материалов начался в 2008 году», — рассказал автор книги Сергей Шулинин.
Книга выпущена тиражом 1000 экземпляров и будет передана во все муниципальные образования, ямальские представительства в российских субъектах, найдет свое место в музеях, школах, библиотеках. Кроме того, заинтересованные читатели могут найти электронную версию «Ямальского мемориала арктических летописей».
Напомним, проект «Карские экспедиции» начинался как общественная инициатива, которую поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.
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