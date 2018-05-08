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В Ростовской области браконьеры выловили более двух тонн редкой рыбы
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В Ростовской области браконьеры выловили более двух тонн редкой рыбы 

Ростовские Вести 48 минут назад
В Ростовской области пресечена нелегальная деятельность рыбацкой артели, в которую входили 19 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным правоохранительных органов, на лодках с подвесными моторами рыбаки выходили в Азовское море и вылавливали сетями рыбу различных видов, в том числе занесённых в Красную книгу России. Улов отвозился в ангар одной из частных организаций. В помещении ангара находились морозильные камеры, где хранилась незаконно добытая рыба. Здесь же её термически обрабатывали для последующей продажи. Кроме того, полицейские обнаружили запрещённые орудия лова, включая шесть километров сетей, а также около 1,5 тысяч штук вяленой шемаи и рыбца, почти десять тысяч штук судака, больше тысячи — тарани и столько же сельди, рыбу осетровых пород, занесённых в Красную книгу. Общей вес изъятого составил более двух тонн, сумма ущерба водным биоресурсам превысила три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
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