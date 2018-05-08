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Челябинские власти нашли инвестора для известного недостроя
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Челябинские власти нашли инвестора для известного недостроя 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
К 2020 году все недостроенные здания в центре Челябинска получат завершенный вид.
По словам городских властей, это одно из условий проведения саммитов БРИКС и ШОС. Часть недостроев будет отдано непосредственно под нужды международных форумов. Так, в железобетонной восьмиэтажной коробке по Свободы, 2 и шестиэтажке по Васенко,92 за школой №1 разместятся отели.
Кроме того, сдвинулась с мертвой точки ситуация вокруг каркаса возле гостиницы «Малахит» на перекрестке улиц Красной и Труда. По заверению председателя Комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергея Репринцева, к 2020 году здание будет завершено.
«Там сейчас идет смена инвестора. Есть некоторые проблемы по юридической части. Но оно будет достроено к 2020 году однозначно, если, конечно, не произойдет никаких форс-мажоров», — пообещал начальник комитета.
Предполагается, что это будет многофункциональный комплекс высотой не выше шести этажей, то есть практически той же высоты, что и сейчас. По предварительному плану, одна часть будет отдана под торговые площади, другая — под гостиничные номера.
«Но это не окончательный вариант. Наполнение помещений диктует рынок. Сегодня это торговля, а завтра могут оказаться больше востребованы развлечения. Или ресторанная сфера. Или офисные площади», — пояснил Репринцев.
Еще одно «бельмо в глазу» у челябинцев — недостроенный жилой дом возле Торгового центра, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. По словам чиновников, там ситуация более сложная. Застройщик оказался банкротом, и обманутые дольщики ждут своего жильца несколько лет.
«Недострой стоит очень долго. Недавно мы провели обследование на изношенность, возможно или нет его реконструировать. Предварительные данные показывают, что это возможно. И сейчас выполняется рабочее проектирование на завершение строительства этого дома. Главная задача, чтобы люди, которые инвестировали деньги в жилье, получили свои законные квартиры», — отметил главный архитектор города Николай Ющенко.
Сдать данный недострой чиновники также обещали к 2020 году, хотя ранее власти сдвигали дату ввода дома в эксплуатацию не раньше 2021-го.
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