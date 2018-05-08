Работы победителей фотоконкурса «Москва. Твоя» покажут в парке «Зарядье» в июле

Фестиваль Moscow Urban Forum объявил о старте приема работ на фотоконкурс « Москва . Твоя», победители которого смогут представить свои снимки на выставке в QR-куполе парка «Зарядье» с 17 по 22 июля, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Конкурс проводится в социальной сети Instagram. Чтобы принять участие, необходимо опубликовать свою работу с хэштегом #moscow_yours. Предварительный отбор лучших фотографий по мнению организаторов пройдет с 1 мая по 15 июня, с 15 по 30 июня будут определены финалисты», — отмечается в материале.

Цель конкурса — обратить внимание горожан на происходящие в столице изменения через фотографию, отразить прошлое, настоящее и будущее активно развивающегося мегаполиса, где главным героем является человек.

Москва за последние годы показала беспрецедентную скорость и масштаб урбанистических трансформаций, главная цель которых — создание комфортной среды для человека. Город активно озеленяется, расширяет пешеходные границы, создает общественные пространства для досуга. Организаторы конкурса предлагают участникам запечатлеть эти трансформации в художественной форме, показать место современного человека в дружелюбном мегаполисе.

Moscow Urban Forum 2018 «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» будет посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий. В рамках деловой программы форума 17 и 18 июля ведущие мировые и российские урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели, городские активисты представят свои взгляды на тенденции и вызовы развития мировых мегаполисов.

С 17 по 22 июля в парке «Зарядье» пройдет фестиваль в рамках форума. Тема этого года звучит как «Связывая поколения». Фестиваль состоит из лекционно-образовательной и культурно-развлекательной частей, а также спортивной программы.