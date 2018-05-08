На полу не сидеть, такси не предлагать: новые правила в аэропортах Подмосковья

xl" target="_blank">Новые правила пользования аэропортами, расположенными на территории Подмосковья , появились в преддверии ЧМ по футболу 2018. Соответствующие поправки в областной КоАП приняла Мособлдума 26 апреля. В аэровокзальных комплексах московского авиаузла теперь действует целый ряд ограничений — от запрета переодеваться в туалете до табу на предложения различных услуг. Кто будет следить за соблюдением новых правил, и что ждет нарушителей, выяснил корреспондент РИАМО

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Сами попросили

Ужесточить нормы поведения в воздушных гаванях Московской области решили неслучайно, а после обращения самих аэропортов к подмосковным властям

Как пояснили РИАМО в пресс-службе областного парламента, представители воздушных гаваней жаловались на то, что из-за отсутствия единых правил было проблематично навести порядок, в частности, бороться с таксистами-нелегалами, которые создавали трудности при подъезде к терминалам, попрошайками и пр.

Первым с инициативой о введении законодательных норм выступил аэропорт «Шереметьево».

«Аэропорт обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой рассмотреть возможность внесения в региональное законодательство изменений в части установления административной ответственности за нарушение правил пользования и поведения в аэровокзальных комплексах», — сообщили РИАМО в пресс-службе «Шереметьево».

Инициативу коллег поддержали и другие подмосковные аэропорты — «Домодедово» и « Жуковский ». Что касается московского «Внукова» , то там предлагается ввести аналогичные правила и штрафы.

«Аэропорт «Внуково» относится к Москве , а не к Московской области. Соответственно, документ, принятый в Подмосковье, на него не распространяется. Принимать его аналог для столичного аэропорта должна Мосгордума », — объяснила РИАМО начальник пресс-центра аэропорта Мария Шаравина

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Табу для попрошаек и зазывал

По сути, новые правила новые Правила пользования аэровокзальными комплексами и аэропортами, расположенными на территории Московской области, сводятся к семи основным ограничениям.

Во-первых, на территории воздушных гаваней теперь нельзя находиться более суток вне гостиниц, но лишь при отсутствии билета или бронирования на рейс, так что пассажиров эта мера не затронет.

Много шума успел наделать запрет лежать на полу, ступеньках и скамейках. Но пассажиры опять же могут быть спокойны: если авиабилет есть, это ограничение не действует. Кстати, то же относится к маломобильным гражданам.

Третий запрет — более ощутимый: по новым правилам, с багажной тележкой, ребенком в детской коляске или на инвалидном кресле между этажами можно перемещаться только на лифте, а вот на эскалаторе или траволаторе — нельзя.

Затронет пассажиров и запрет мыться, переодеваться и стирать в местах, которые для этого не предназначены. Проще говоря, устроить помывку и стирку в туалете уже не получится.

Еще одно ограничение аналогично правилу, действующему в московском метро: табу на пачкающую и плохо пахнущую одежду, а также предметы и продукты, которые могут испачкать пассажиров.

Важный запрет касается тех, кто хочет нелегально подзаработать в аэропортах: теперь нельзя заниматься бизнесом, будь то упаковка багажа или продажа товаров, без разрешения администрации воздушных гаваней.

Также новые правила запрещают приставать к посетителям аэропортов с предложениями услуг. Так что навязчивые таксисты и зазывалы в гостиницы, а также на массаж или гадание теперь должны уйти в прошлое.

Раньше привлечь нарушителей к административной ответственности по закону было сложно. Теперь за нарушения установленных правил будут штрафовать: граждан — от 100 до 500 рублей; должностных лиц — от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

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Инспекторы в зеленом

О том, как будут следить за соблюдением новых правил в аэропортах Подмосковья, рассказал глава Минтранса региона Игорь Тресков

По его словам, контролировать выполнение правил, а при необходимости штрафовать нарушителей будут сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Инспекторы будут одеты в зеленую форму.

«Необходимый состав инспекторов у нас имеется. По шесть человек в каждом аэропорту мы планируем выставить», — сообщил Тресков.

При этом их главной целью будет не привлечение нарушителей к административной ответственности, а контроль за соблюдением правил.

«Мы будем пытаться разъяснять правила, если человек будет продолжать противоправные действия, то будем привлекать к ответственности», — отметил Тресков.

В свою очередь, в пресс-службе аэропорта «Шереметьево» РИАМО сообщили, что протоколы об административных правонарушениях, составленные инспекторами, станут рассматривать мировые судьи Московской области. Виновников будут наказывать административными штрафами.

По мнению независимого аналитика и эксперта в области авиатранспорта Дмитрия Адамидова, новые правила для воздушных гаваней — это в первую очередь мера, приуроченная к грядущему Чемпионату мира по футболу.

«Конечно, это мера на время ЧМ-2018, а что там дальше будет — покажет время. Я надеюсь, что никаких перегибов в плане запретов все же не будет, несмотря на некоторую жесткость формулировок», — отметил эксперт.

По большому счету, если администрация того или иного аэропорта захочет разобраться с попрошайками или таксистами-нелегалами, она это сделает и так, безо всяких дополнительных правил, добавил собеседник агентства.

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