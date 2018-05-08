Пётр Колтыпин поздравил ветеранов с Днем Победы

Вице-президент ПАО Сбербанк , председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Пётр Колтыпин поздравил ветеранов с Днем Победы:

«Дорогие ветераны!

От лица многотысячного коллектива Волго-Вятского банка Сбербанка хочу поздравить Вас с главным для всей нашей страны праздником — Днем Победы!

В этот день мы с горечью вспоминаем ушедших и прославляем выживших — тех, кто самоотверженно стоял на защите Родины, неутомимо работал в тылу, спасал раненых в госпиталях, помогал нашей стране подняться с колен после войны.

На долю Вашего поколения выпали жестокие испытания, и Вы преодолели их с огромным мужеством и самопожертвованием.

Есть вещи, ценность которых невозможно измерить… «Цена войны написана аккуратными буквами на тысячах табличек, установленных над солдатскими могилами», — сказал известный полководец. Цена войны — это миллионы человеческих жизней; это стертые с лица земли города и села; оставшиеся сиротами дети; слезы вдов и матерей, не дождавшихся своих мужей и сыновей с войны…

Человеческая память так устроена, что сознательно пытается стереть всё негативное, страшное, горькое…Почему же, спустя 70 с лишним лет, память о той страшной войне по-прежнему жива, и каждый год мы отмечаем День Победы как самый главный праздник нашего народа… Бережно храним в семейных альбомах пожелтевшие фотографии военных лет и с гордостью рассказываем о том, что прадед дошел до самого Берлина.

Потому что эта боль и память живет в нас на генном уровне… Потому что только тот народ, который чтит свою историю, достоин уважения и права на великое будущее!

Дорогие ветераны, низкий Вам поклон! Без Вашей самоотверженности, мужества, самопожертвования мир сегодня был бы совсем другим.

Живите долго-долго, не болейте, будьте всегда окружены теплом и заботой близких.

С праздником!»