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Пётр Колтыпин поздравил ветеранов с Днем Победы
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Пётр Колтыпин поздравил ветеранов с Днем Победы 

Newsroom24 56 минут назад
Фото: Newsroom24
Вице-президент ПАО Сбербанк, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Пётр Колтыпин поздравил ветеранов с Днем Победы:
«Дорогие ветераны!
От лица многотысячного коллектива Волго-Вятского банка Сбербанка хочу поздравить Вас с главным для всей нашей страны праздником — Днем Победы!
В этот день мы с горечью вспоминаем ушедших и прославляем выживших — тех, кто самоотверженно стоял на защите Родины, неутомимо работал в тылу, спасал раненых в госпиталях, помогал нашей стране подняться с колен после войны.
На долю Вашего поколения выпали жестокие испытания, и Вы преодолели их с огромным мужеством и самопожертвованием.
Есть вещи, ценность которых невозможно измерить… «Цена войны написана аккуратными буквами на тысячах табличек, установленных над солдатскими могилами», — сказал известный полководец. Цена войны — это миллионы человеческих жизней; это стертые с лица земли города и села; оставшиеся сиротами дети; слезы вдов и матерей, не дождавшихся своих мужей и сыновей с войны…
Человеческая память так устроена, что сознательно пытается стереть всё негативное, страшное, горькое…Почему же, спустя 70 с лишним лет, память о той страшной войне по-прежнему жива, и каждый год мы отмечаем День Победы как самый главный праздник нашего народа… Бережно храним в семейных альбомах пожелтевшие фотографии военных лет и с гордостью рассказываем о том, что прадед дошел до самого Берлина.
Потому что эта боль и память живет в нас на генном уровне… Потому что только тот народ, который чтит свою историю, достоин уважения и права на великое будущее!
Дорогие ветераны, низкий Вам поклон! Без Вашей самоотверженности, мужества, самопожертвования мир сегодня был бы совсем другим.
Живите долго-долго, не болейте, будьте всегда окружены теплом и заботой близких.
С праздником!»
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