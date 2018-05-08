Бывший гендиректор пермского аэропорта будет руководить нижегородским

Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил Эдуарда Кошенскова в должности исполнительного директора входящего в холдинг международного аэропорта Стригино, говорится в пресс-релизе аэропорта.

Напомним, что с июня 2016 года должность исполнительного директора международного аэропорта Стригино занимал Денис Букин. В пресс-релизе аэропорта Стригино говорится, что он продолжит работу в структуре УК «Аэропорты регионов».

Эдуард Анатольевич Кошенсков родился в 1967 году. В 1992 году окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», позже получил дополнительное образование в Уральской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».