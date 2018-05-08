Жители Молжаниновского возложат цветы к обелискам памяти героев ВОВ

Ежегодный объезд обелисков, расположенных на территории Молжаниновского, проведут в День Победы, 9 мая. В районе таких памятников семь — Верескино, Филино, Мелькисарово, Новосёлки, Молжаниновка, Черкизово и на Синявинской улице.

В каждом населенном пункте состоится торжественное возложение цветов и венков.

— Также ежегодно мы заезжаем к монументу «Защитники Отечества» на Ленинградском шоссе. Приглашаю жителей присоединиться к акции и почтить память павших героев, — пояснил глава управы района Молжаниновский Артур Силиверстов.

Публикуем время сбора.

Деревня Верескино (Новосходненское шоссе, 61). Прибытие к обелиску к 9.00. Далее участники акции отправятся в деревню Филино (Старофилинская, 3). Возложение цветов состоится в 9.30. В деревне Мелькисарово (улица Мелькисаровская, 27) группа будет в 10.00. В 10.30 возложение венков пройдет в деревне Новоселки (Охтинский проезд, 6). В 11.00 акцию памяти проведут в деревне Молжаниновка (Ленинградское шоссе, 258). Далее к 11.30 участникам предстоит прибыть в деревню Черкизово (Ленинградское шоссе, 299). Закончится мероприятие в 12.30 у обелиска на Синявинской, 11. (то)