Ещё
Жители Молжаниновского возложат цветы к обелискам памяти героев ВОВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко

Жители Молжаниновского возложат цветы к обелискам памяти героев ВОВ 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Ежегодный объезд обелисков, расположенных на территории Молжаниновского, проведут в День Победы, 9 мая. В районе таких памятников семь — Верескино, Филино, Мелькисарово, Новосёлки, Молжаниновка, Черкизово и на Синявинской улице.
В каждом населенном пункте состоится торжественное возложение цветов и венков.
— Также ежегодно мы заезжаем к монументу «Защитники Отечества» на Ленинградском шоссе. Приглашаю жителей присоединиться к акции и почтить память павших героев, — пояснил глава управы района Молжаниновский Артур Силиверстов.
Публикуем время сбора.
Деревня Верескино (Новосходненское шоссе, 61). Прибытие к обелиску к 9.00. Далее участники акции отправятся в деревню Филино (Старофилинская, 3). Возложение цветов состоится в 9.30. В деревне Мелькисарово (улица Мелькисаровская, 27) группа будет в 10.00. В 10.30 возложение венков пройдет в деревне Новоселки (Охтинский проезд, 6). В 11.00 акцию памяти проведут в деревне Молжаниновка (Ленинградское шоссе, 258). Далее к 11.30 участникам предстоит прибыть в деревню Черкизово (Ленинградское шоссе, 299). Закончится мероприятие в 12.30 у обелиска на Синявинской, 11. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
В САО может появиться новый вид транспорта На Синявинской устроили субботник Ко Дню Победы все памятники в Молжаниновском будут приведены в порядок
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина287
Трамп решил судьбу Ирана264
На «Евровидении» произошло ЧП78
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится338
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»498
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение