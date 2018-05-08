В 2018 году на Кубани на 6% выросло производство овощей в теплицах

За четыре месяца в тепличных хозяйствах региона собрано свыше 27,2 тысяч тонн витаминной продукции

В 2018 году на Кубани на 6% выросло производство овощей в теплицах.

За четыре месяца в тепличных хозяйствах региона собрано свыше 27,2 тысяч тонн витаминной продукции

По данному показателю Краснодарский край лидирует среди всех субъектов РФ . В целом по стране на сегодняшний день валовой сбор тепличных овощных культур составляет 283,5 тыс. тонн. Это на 29,9% выше уровня 2017 года, когда было собрано 218,2 тыс. тонн овощей, сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.

Напомним, площадь теплиц в крае составляет свыше 200 га. По итогам 2017 года из кубанских теплиц получено более 100 тыс. тонн овощей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.