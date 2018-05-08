День Победы на свалке: у «Скоково» соберётся маскарад в костюмах зайцев и ворон

Ярославские активисты, выступающие против размещения на полигоне «Скоково» мусора из Московской области , собираются провести День Победы рядом с полигоном.

Встречу назначили на 11 часов. Всех собравшихся просят подготовиться и проявить фантазию на тему нависшей над городом угрозы из-за мусора: взять с собой флаги, воздушные шары, плакаты, рисунки или даже прийти в костюмах зайцев и ворон.

— Цель встречи — очередной раз обозначить варягам, что мы любим наш город и так просто его не сдадим, — рассказали организаторы. — Нарушать законы не будем. Наших героических предков вспомним. Посмотрим издалека на тридцатиметровую свалищу мусора и понаблюдаем за безукоризненными московскими мусоровозам.

В качестве логотипа встречи организаторы решили использовать герб, нарисованный известным фейсбучным сатириком Сидором Пустословом.

Герб, который хотят сделать логотипом встречи