Китай разработает государственные стандарты качества детских товаров

Пекин, 8 мая / Синьхуа / — Китай планирует разработать государственные стандарты, обеспечивающие качество детских товаров, осветительного оборудования, игрушек и бытовых электроприборов, сообщил во вторник глава Китайской ассоциации легкой промышленности Чжан Чунхэ.

На состоявшемся в Пекине отраслевом совещании он сказал, что действующие стандарты качества продукции устарели и не отвечают современным требованиям, а также требованиям реструктуризации промышленности и совершенствования структуры потребления.

Кроме того, как отметил Чжан Чунхэ, некоторым надзорным органам следует улучшить качество услуг и более четко определить свои рыночные позиции.

Делая упор на повышение адаптивности и безопасности стандартов качества товаров, Китайская ассоциация легкой промышленности примет практические меры для их обновления и поддержания соответствия международной практике, указал Чжан Чунхэ.

Цель заключается в том, чтобы к концу 2018 года по крайней мере 95 процентов государственных стандартов качества бытовых электроприборов, игрушек и часов соответствовали международным стандартам, добавил он. -0-