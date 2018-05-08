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Китай разработает государственные стандарты качества детских товаров
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Китай разработает государственные стандарты качества детских товаров 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 8 мая /Синьхуа/ — Китай планирует разработать государственные стандарты, обеспечивающие качество детских товаров, осветительного оборудования, игрушек и бытовых электроприборов, сообщил во вторник глава Китайской ассоциации легкой промышленности Чжан Чунхэ.
На состоявшемся в Пекине отраслевом совещании он сказал, что действующие стандарты качества продукции устарели и не отвечают современным требованиям, а также требованиям реструктуризации промышленности и совершенствования структуры потребления.
Кроме того, как отметил Чжан Чунхэ, некоторым надзорным органам следует улучшить качество услуг и более четко определить свои рыночные позиции.
Делая упор на повышение адаптивности и безопасности стандартов качества товаров, Китайская ассоциация легкой промышленности примет практические меры для их обновления и поддержания соответствия международной практике, указал Чжан Чунхэ.
Цель заключается в том, чтобы к концу 2018 года по крайней мере 95 процентов государственных стандартов качества бытовых электроприборов, игрушек и часов соответствовали международным стандартам, добавил он. -0-
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