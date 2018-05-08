За ложное сообщение о возможном теракте рязанка заплатила 15 тыс. рублей

Приставы взыскали с рязанки, осужденной за преступление против общественной безопасности, штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области

Установлено, что, находясь у себя дома, женщина распивала алкоголь. В какой-то момент рязанка решила позвонить в полицию и сообщить ложную информацию о готовящемся взрыве. Дама искренне желала, чтобы к ее звонку отнеслись серьезно.

Получив сообщение, на место выехали все оперативные службы города. Однако информация о готовящемся взрыве не подтвердилась.

В итоге суд назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 15 тысяч рублей. Сама женщина выплачивать не спешила, поэтому приставам пришлось ее поторопить. Уже через несколько дней рязанка явилась на прием к судебному приставу-исполнителю и предъявила платежные документы, подтверждающие факт погашения задолженности в полном объеме.