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За ложное сообщение о возможном теракте рязанка заплатила 15 тыс. рублей
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За ложное сообщение о возможном теракте рязанка заплатила 15 тыс. рублей 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Приставы взыскали с рязанки, осужденной за преступление против общественной безопасности, штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
Установлено, что, находясь у себя дома, женщина распивала алкоголь. В какой-то момент рязанка решила позвонить в полицию и сообщить ложную информацию о готовящемся взрыве. Дама искренне желала, чтобы к ее звонку отнеслись серьезно.
Получив сообщение, на место выехали все оперативные службы города. Однако информация о готовящемся взрыве не подтвердилась.
В итоге суд назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 15 тысяч рублей. Сама женщина выплачивать не спешила, поэтому приставам пришлось ее поторопить. Уже через несколько дней рязанка явилась на прием к судебному приставу-исполнителю и предъявила платежные документы, подтверждающие факт погашения задолженности в полном объеме.
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