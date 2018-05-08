В Архангельск приедет ведущий передачи «Умницы и Умники» Юрий Вяземский

12 мая в Архангельске пройдут финальные игры IV сезона гуманитарной телеолимпиады «Наследники Ломоносова», на которых появится и ведущий передачи «Умницы и умники» Юрий Вяземский

В известной московской передаче поучаствуют девять финалистов архангельских игр. Победители «Умниц и умников» получат право поступить в МГИМО МИД России без сдачи экзаменов.

«На этот раз почти 130 старшеклассников заявилось на участие в проекте «Наследники Ломоносова», — комментирует заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев. — По сравнению с первым сезоном количество претендентов на звание лучшего интеллектуала выросло в полтора раза. В этом году телевизионные съёмки начались в марте, а 12 мая состоятся решающие поединки».

Финал IV сезона гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова» стартует в Архангельске 12 мая в 9.20 в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» на Набережной Северной Двины, 85/86.

Напомним, в 2016 году участник первого сезона «Наследников» Тимур Меджидов из Холмогор смог не только пробиться на проект «Умницы и умники», но и стать его победителем.