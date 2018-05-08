На Бору пропала 17-летняя Полина Гедроиц

На Бору разыскивается 17-летняя девушка, пропавшая 6 мая. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Полина Гедроиц ушла из дома на улице Больничной, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

В день исчезновения девушка была одета в вишневое пончо в бело-голубой квадрат, черные лосины или серые джинсы, черные туфли, а при себе имела ярко-голубой рюкзак Adidas.

Пропавшая нижегородка среднего телосложения, ее рост 170 сантиметров, у нее длинные темно-каштановые волосы и карие глаза.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о пропавшем подростке, обращаться по телефонам: 8 (831) 283-82-00 или 102.

Напомним, 30-летний нижегородец Михаил Толокнов найден живым спустя две недели после исчезновения.

Фото: ПСГ «Рысь»