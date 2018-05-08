17-летняя девочка пропала на Бору

Полина Гедроиц ушла из дома по адресу: город Бор, улица Больничная, дом 4 и не вернулась. Это произошло в воскресенье около 18.00, — сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Родители, по словам волонтеров, сразу обратились в полицию.

Приметы пропавшей: рост 172 см, телосложение среднее, волосы темные длинные, глаза карие.

Была одета: вишневое пончо в бело-голубой квадрат, серые лосины или черные джинсы, туфли-лодочки черные (предположительно).

При себе имела: ярко-голубой с черным рюкзак Adidas, паспорт, серебряные сережки с красным камнем.