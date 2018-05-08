В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

ПРАГА , 8 мая. / ТАСС /. Неизвестные вандалы облили розовой краской установленный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу . Об этом сообщила во вторник журналистам представитель полиции Андреа Зоулова.

"Полиция получила сигнал об осквернении памятника", — сказала она.

Конев с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. В мае 1945 года именно эти войска освободили чешскую столицу от фашистов.

Памятник маршалу был установлен в 1980 году, он находится в шестом пражском районе. Фотографии оскверненного монумента размещены на ряде чешских сайтов.

Памятник уже несколько раз становился объектом нападений вандалов. В ноябре 2014 года фигура полководца, как и сейчас, была испачкана розовой краской, а пять месяцев назад на скульптуре появились оскорбительные надписи.