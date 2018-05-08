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В Воронежском зоопарке к осени достроят конюшню для лошадей и верблюда
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В Воронежском зоопарке к осени достроят конюшню для лошадей и верблюда 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Работы обойдутся областному бюджету в 12 млн рублей. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области объявил поиск подрядчика для завершения строительства новой конюшни Воронежского зоопарка имени Попова. Максимальная цена контракта — 12,07 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Деньги выделят из областного бюджета. Согласно аукционной документации, победителю торгов предстоит обустроить стойла для лошадей и верблюда, а также душевые и хозяйственные помещения. Подрядчика выберут при помощи электронного аукциона, который проведут 18 мая. Новая конюшня должна быть построена к 15 сентября 2018 года. Строительство конюшни — один из этапов развития Воронежского зоопарка. Возведение объекта началось ещё в 2015 году, однако завершить его не могут уже несколько лет. Ситуация с недостроенным зданием вызывала претензии Контрольно-счётной палаты (КСП) Воронежской области. В октябре 2016 года в зоопарке сообщили, что конюшню всё-таки достроят. Однако сроки завершения строительства не называли. Как ранее сообщала заведующая отделом зоопарка Светлана Нефедова, строительство конюшни позволит сделать посещение зоопарка более комфортным. Помещение, которое освободят от лошадей и верблюда, планируют отдать под входную группу или вольеры для других животных — например, обезьян. Дарья Крымова
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