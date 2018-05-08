В Цхинвальском районе Южной Осетии восстановят мост

ЦХИНВАЛ, 8 мая — Sputnik . Мост «Залда-Чиртина» будет отремонтирован предприятием ЖКХ Цхинвальского района, сообщает пресс-служба правительства Южной Осетии

Переправу снесло год назад во время весеннего половодья, однако его восстановление до сих пор не начиналось из-за отсутствия финансирования. На данный момент работники ЖКХ Цхинвальского района занимаются не только укреплением старого моста, но и его удлинением.

И.о. главы Цхинвальского района Валерий Бибилов рассказал, что мера вызвана расширением русла реки.

"Протяженность моста «Залда-Чиртина» 9 метров, но, так как река расширила свое русло, его необходимо удлинить еще на 12 метров. На сегодняшний день проводятся работы по укреплению основания моста, то есть идет прокладка упорных подушек, далее по плану будут укладывать мостовые плиты. После завершения ремонтных работ протяженность моста составит 21 метр, и по нему уже смогут проезжать и большегрузные машины", — отметил он.

Бибилов добавил, что руководство района следит за качеством и своевременностью выполнения работ, которые должны быть закончены к концу мая.