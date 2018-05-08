Ещё
В Молдавии 9 мая отметят День Победы и День Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко

В Молдавии 9 мая отметят День Победы и День Европы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. Лидер Демократической партии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк заявил, что пора отказаться от геополитического деления и отметить два праздника в один день.
"Нужно уже прийти к тому, чтобы отказаться от деления по геополитическим или другим признакам, отталкиваясь от этого счастливого совпадения, мы можем отмечать и День Победы, и День Европы", — сказал на брифинге Плахотнюк.
По его словам, 9 мая на главной площади страны будет организован праздничный концерт.
"Мы отметим оба праздника большим количеством прекрасных мероприятий, которые могут объединить молдаван, несмотря на разницу в политических взглядах", — добавил лидер Демпартии.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что существует постановление парламента о том, что 9 мая отмечают День Победы и День Европы. Он полагает, что это было сделано «для зарубежных партнеров».
Додон заявил, что 9 мая возглавит марш Победы. Он уверен, что в нем примут участие больше ста тысяч человек.
РИА Новости: последние новости
Актриса Алика Смехова делится красивыми фото с отдыха на Мальдивах Скандалы "Евровидения" Военный эксперт: США в Сирии только "жмут на педаль"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина293
Трамп решил судьбу Ирана265
На «Евровидении» произошло ЧП78
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится340
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко48
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение