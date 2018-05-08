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Дирекцию по управлению парками и скверами создадут в Нижнем Новгороде
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Дирекцию по управлению парками и скверами создадут в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Дирекцию по управлению парками и скверами планируется создать как подразделение администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр города Владимир Панов на презентации концепции проектов благоустройства общественных пространств 8 мая.
Как передает корреспондент Newsroom24, присутствовавший на презентации, дирекция также будет отвечать за содержание всех озелененных территорий общего пользования в городе.
Рабочее название нового подразделения — Дирекция по управлению парками и скверами. Текущие предприятия, которые занимаются парками, войдут в состав нового подразделения.
«Это позволит выстроить единую систему управления общественными пространствами», — подчеркнул господин Панов.
Также глава города анонсировал, что планируется обеспечить учет деревьев в городе, являющихся неотъемлемой частью благоустройства.
«Это базовые вопросы, которые должны так или иначе решаться», — пояснил он, добавляя, что широкая экологическая повестка будет представлена общественности для обсуждения в ближайшее время.
Кто возглавит дирекцию, пока не решено.
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