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Дирекция по управлению парками и скверами появится в нижегородской мэрии
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Дирекция по управлению парками и скверами появится в нижегородской мэрии 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
С целью наведения порядка в парках и скверах Нижнего Новгорода в администрации города будет создана профильная дирекция. Об этом сообщил мэр Владимир Панов во время круглого стала на тему концепции развития общественных пространств 8 мая.
Идея создания дирекции по управлению парками и скверами родилась у меня во время одного из ночных объездов. Я стоял в сквере и видел, что только с одной стороны дороги прочищена тропинка, а с другой лежат сугробы. Это заставило меня задуматься о создании нового инструмента управления парками.
Владимир Панов
глава Нижнего Новгорода
Также мэр сообщил, что дирекция будет создана в ближайший месяц, а ее руководитель будет выбран через открытую процедуру.
Напомним, концепцию развития парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде разработают в ближайшее время.
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