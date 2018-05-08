Дирекция по управлению парками и скверами появится в нижегородской мэрии

С целью наведения порядка в парках и скверах Нижнего Новгорода в администрации города будет создана профильная дирекция. Об этом сообщил мэр Владимир Панов во время круглого стала на тему концепции развития общественных пространств 8 мая.

Идея создания дирекции по управлению парками и скверами родилась у меня во время одного из ночных объездов. Я стоял в сквере и видел, что только с одной стороны дороги прочищена тропинка, а с другой лежат сугробы. Это заставило меня задуматься о создании нового инструмента управления парками.

глава Нижнего Новгорода

Также мэр сообщил, что дирекция будет создана в ближайший месяц, а ее руководитель будет выбран через открытую процедуру.

Напомним, концепцию развития парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде разработают в ближайшее время.