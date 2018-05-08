Ещё
Минстрой утвердил вопросы для аттестации экспертов проектной документации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко

Минстрой утвердил вопросы для аттестации экспертов проектной документации 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Минстрой РФ утвердил вопросы для аттестации специалистов по экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В перечне Минстроя 783 вопроса. Напомним, что в соответствии с постановлением правительства России от 30.12.2017 г. №1719 вопросы для устного экзамена экспертов утверждаются не реже одного раза в три года.
Новости по теме:
Саморегулирование в экспертизе: pro et contra
ФГИС ЦС позволит сэкономить триллионы рублей
АСН-Инфо: последние новости
Михаил Москвин возглавил рабочую группу по размещению кампуса СПбГУ RIEF-2018: эффективность в центре внимания Начался ремонт на трех участках трассы «Кола» в Ленобласти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина293
Трамп решил судьбу Ирана265
На «Евровидении» произошло ЧП78
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится340
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко48
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение