Минстрой утвердил вопросы для аттестации экспертов проектной документации 

Минстрой РФ утвердил вопросы для аттестации специалистов по экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В перечне Минстроя 783 вопроса. Напомним, что в соответствии с постановлением правительства России от 30.12.2017 г. №1719 вопросы для устного экзамена экспертов утверждаются не реже одного раза в три года.
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