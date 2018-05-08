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Руководство Банка России торжественно поздравило ветеранов с Днем Победы
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Руководство Банка России торжественно поздравило ветеранов с Днем Победы 

Банки Сегодня 1 час назад
Руководство Банка России торжественно поздравило ветеранов с Днем Победы— Все мы тесно связаны с Великой Отечественной войной. Она оставила ничем не излечиваемые раны в наших сердцах. Мы все глубоко чтим память павших воинов-освободителей и преклоняемся перед вами, защитниками нашего отечества, — обратилась Эльвира Набиуллина к ветеранам.
Церемония проходила в Большом зале главного офиса Центрального Банка в столице. На мероприятии также присутствовали действующие военнослужащие, которые пламенно приветствовали воинов-освободителей. На входе в здание, звучали песни фронтовых лет.
Эльвира Набиуллина рассказала присутствующим о сотрудниках Госбанка СССР, который приняли вызов фашистов и отправились на фронт. Всего, на фронт ушло 18 тысяч работников государственного банка из всех уголков Советского Союза.
О своих воспоминаниях также рассказала зампред Банка России Дмитрий Тулин. По его словам, во время начала его трудовой деятельности в ЦБ, ему посчастливилось работать со многими фронтовиками, который придерживались высокой нравственности. Впоследствии, как отмечает Дмитрий Тулин, этой планки придерживались остальные поколения работников ЦБ.
В завершении церемонии все участники возложили цветы к вечному огню и мемориалу с именами погибших сотрудников Госбанка СССР, а также почтили память ушедших минутой молчания.
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