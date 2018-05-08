Звезда голливудских боевиков и миллиардер с паспортом Финляндии — о гостях на церемонии инаугурации Путина

7 мая Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента на торжественной церемонии, на которую было приглашено около пяти тысяч госте

Руководителей западных государств на мероприятии, которое проводилось в Большом Кремлевском дворце, естественно, не было. Однако фоторепортеры запечатлели среди гостей большую группу известных во всем мире персонажей, которые известны своими положительными взглядами или даже восхищением по отношению к Путину.

Судя по всему, администрация Путина вовсе не считает, что Шредер — малозначимая персона. Об этом свидетельствует и то, что на инаугурации Шредер стоял на почетном месте в первом ряду между премьер-министром Дмитрием Медведевым и патриархом Кириллом.

Социал-демократ Шредер был федеральным канцлером Германии в период с 1998 по 2005 год. Позже он возглавил совет директоров немецко-российской компании «Северный поток».

Всего в нескольких метрах от Шредера стоял высокий темноволосый мужчина. Он знаком нам по американским боевикам с обилием сцен насилия, которые выходили в 1980-1990-е годы.

Все правильно, речь идет об активном участнике культурного многоборья — актере, продюсере, режиссере, драматурге, гитаристе и мастере айкидо Стивене Сигале (Steven Seagal).

На протяжении нескольких лет Сигал заявляет о себе как о друге Путина и относится к президенту с восхищением. Он называет Путина «братом» и «одним из важнейших ныне живущих мировых руководителей».

Путин, в свою очередь, в знак дружбы предоставил Сигалу гражданство России

Во время церемонии инаугурации камеры запечатлели, по крайней мере, одного гражданина Финляндии . Это мультимиллиардер Геннадий Тимченко , которого считают представителем ближайшего окружения Путина. Тимченко — основатель и главный акционер энергетической компании «Волга Груп».

Тимченко владеет частью хельсинкского стадиона «Хартвалл-арена», и у него есть гражданство Финляндии. США включили Тимченко в санкционный список в качестве ответной меры на оккупацию Крыма в 2014 году.