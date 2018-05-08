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Салехардские кадеты осваиваются в Кронштадте
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Салехардские кадеты осваиваются в Кронштадте 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Завтра, 9 мая, кадеты из Салехарда поучаствуют в Параде Победы в Кронштадте и пройдут с колонной «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге. Двадцать учеников 7-11 классов салехардской четвертой школы гостят в эти дни в северной столице. Их поездка организована департаментом международной политики ЯНАО и Обско-Полярной казачьей линией.
По словам атамана ОПКЛ Валерия Степанченко, программа у ребят очень насыщенная. Они уже успели посетить Никольский собор, Большой Екатерининский дворец и морской кадетский военный корпусу в Кронштадте. Узнав, что местные кадеты сдают выпускные экзамены не в аудитории, а на корабле, да еще и во время кругосветного путешествия, многие ямальцы захотели там учиться. Увы, в морской корпус принимают только пятиклассников. Ребят постарше туда уже не берут. Впрочем, этой возможностью могут воспользоваться младшие братья салехардских кадетов и другие школьники.
Завтра северяне посетят Пискаревское кладбище и возложат цветы к могилам ямальцев, погибших в боях под Ленинградом.
Андрей Павлов
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