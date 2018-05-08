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В Санкт-Петербурге 9 Мая запустят дополнительные автобусы
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В Санкт-Петербурге 9 Мая запустят дополнительные автобусы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В День Победы в Санкт-Петербурге на пять маршрутов выведут 11 дополнительных автобусов, сообщает Inforeactor.
Дополнительный транспорт пустят по автобусным маршрутам №90, 138, 195, 397 и 398, ведущим к местам массовых захоронений. Горожане 9 Мая традиционно отдают дань памяти фронтовикам, родным и близким, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Кроме того, в День Победы в связи с проведением акции «Бессмертный полк» в Петербурге изменится режим работы метрополитена. В связи с массовым шествием введут временные ограничения на вход и выход на некоторых станциях.
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