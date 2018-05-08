В Санкт-Петербурге 9 Мая запустят дополнительные автобусы

В День Победы в Санкт-Петербурге на пять маршрутов выведут 11 дополнительных автобусов, сообщает Inforeactor.

Дополнительный транспорт пустят по автобусным маршрутам №90, 138, 195, 397 и 398, ведущим к местам массовых захоронений. Горожане 9 Мая традиционно отдают дань памяти фронтовикам, родным и близким, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в День Победы в связи с проведением акции «Бессмертный полк» в Петербурге изменится режим работы метрополитена. В связи с массовым шествием введут временные ограничения на вход и выход на некоторых станциях.