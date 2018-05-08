Правительство vs Заксобрание: начало большого противостояния положено? 

Севастополь вышел на новый виток политического конфликта. Представители ЗС громко ликуют, правительство уверенно стоит на своем, утверждая, что по итогам судебного заседания их позиция не изменилась и они будут и впредь отстаивать букву закона, которой манипулируют в законодательном органе города. Эксперты разошлись во мнениях — часть уверены, что конфликт только разгорается, другие считают, что жесткое судебное противостояние позволит поставить если не точку, то хотя бы троеточие в затяжной войне. Эксперты единодушны в одном — губернатор сделал решительный шаг сильного лидера, подав в суд иск на главу Заксобрания. Подробности — в материале «ФедералПресс». «Мы так и не поняли…» До начала суда эксперты прогнозировали однозначную победу губернатора Дмитрия Овсянникова, ссылаясь на сильные правовые аргументы. Тем более стало неожиданным решение Ленинского районного суда оставить исковые требования губернатора без удовлетворения. Юридические мотивы, по которым суд не признал факт незаконного бездействия спикера заксобрания Екатерины Алтабаевой, станут известны 10 мая, когда будет опубликовано решение суда в окончательной форме. Представитель председателя законодательного собрания в суде Елена Близнюк решением осталась довольна, отметив, при этом, что сторона защиты так и не поняла, что хотел губернатор. «Мы так и не поняли, что именно хотел истец. Нам неясно, почему губернатор выбрал такой способ защиты. Никаких требований о нарушенных правах он не предъявлял», — прокомментировала после заседания юрист, подчеркнув, что «бюджеты были приняты усилиями Екатерины Алтабаевой», а губернатор злоупотребил своим правом на созыв внеочередного пленарного заседания. На самом заседании суда сторона заксобрания была красноречива, крайне эмоциональна и многословна. Она признала безусловную обязанность спикера заксобрания созывать внеочередные заседания, если губернатор выступит с таким требованием. При этом в ответ на вопрос, почему не было созвано внеочередное заседание, защита, по сути, заявила, что заксобрание не разобралось с ситуацией. Юрист ссылалась даже на сложное психологическое состояние Алтабаевой. В суде зафиксировали, что распоряжение председателя заксобрания по требованию губернатора о созыве внеочередного заседания не выносилось. Пока закосбрание празднует победу, правительство заявляет о своей неизменной позиции. Правительство уверенно стоит на своем, несмотря на вчерашнее решение суда, и заявляет о том, что ждет пояснений решения и, скорее всего, будет подавать апелляцию. «Губернатор показал, какое взаимодействие может быть» Юрист Евгений Куликов, комментируя принятое решение, выразил мнение, что суд, скорее всего, исходил из той позиции, что бюджет в итоге был принят, и таким образом права заявителя не были нарушены. «Губернатор и сам заявлял, что юридических последствий он не ждет, а просто хочет, чтобы впредь таких ситуаций не повторялось», — сказал юрист. Политолог, член общественной палаты Республики Крым, заместитель председателя комиссии по экономическому развитию Денис Батурин считает, что иск против главы заксобрания был подан формально. Сам судебный процесс — это, с точки зрения политолога, некий вариант разговора с законодательным собранием в целом, формат силы. Так губернатор показал, что в случае несоблюдения законодательства и неделания эффективно работать сообща будут использоваться другие форматы взаимодействия, в том числе такие жесткие. «Губернатор показал, какое взаимодействие может быть. Оно может быть в такой жесткой форме, на основании неких судебных дел. И в данной ситуации не идет речь о том, проиграл губернатор в суде или нет, непрофессионально говорить о данном факте в таком контексте. Это отвлеченное от управления регионом понятие и понимание ситуации. Это скорее для рассуждения в средствах массовой информации, пища для критикующих губернатора и не больше», — прокомментировал эксперт. Конфликт могут поставить на паузу? Эксперты считают, что не всегда судебное разбирательство является основанием для продолжения конфликта. Иногда это является основанием для его прекращения. И в затянувшийся конфликт, как минимум, может быть поставлен на паузу. «Открытый конфликт властей в публичной плоскости часто проявляет интересы сторон, о которых стороны могут и не знать. В рамках открытого конфликта интересов часто оказывается, что эти интересы не настолько конфликты, как казалось ранее, и вполне возможно находить компромиссы, устанавливать договоренности либо другие формы сотрудничества», — считает Батурин. Эксперт отметил, что существует как минимум несколько вариантов дальнейшего развития отношений между ветвями власти: конфликтный, вариант заметного согласования интересов, внешне похожего на конфликт, и вариант спокойного взаимодействия властей города. Батурин склоняется ко второму варианту — сочетанию спокойного взаимодействия и взаимодействия относительно конфликтного. По его мнению, согласование решений будет носить периодически конфликтный характер, прежде всего в публичной плоскости, а не в плоскости реального принятия решений.