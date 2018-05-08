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В общественном транспорте Тобольска появились военные медсестры
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В общественном транспорте Тобольска появились военные медсестры 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Тобольске ко Дню Победы кондукторы перевоплотились во фронтовичек.
Пассажирское автотранспортное предприятие города по традиции в преддверие праздника переодело кондукторов. Так, в автобусах женщины в форме медсестер Великой Отечественной войны обилечивают пассажиров общественного транспорта. Это не первый раз, когда тобольский ПАТП устраивает для горожан различные акции.
Например, в 2017 году на Дне города прошла акция «Совесть пассажира — лучший контролёр!», в рамках которой ретроавтобус-музей на маршруте №9 работал без кондуктора. Пассажиры долны были сами приобретать билеты через кассы-копилки, как в старые добрые времена. А в новогодние каникулы салоны автобусов украшают, а кондукторы работают в маскарадных костюмах.
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