В Ржеве открылся мемориал погибшим на фронте воинам-казахстанцам после реставрации

ТАСС , 8 мая. Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, погибшим в годы Великой Отечественной войны, после реставрации открылся в городе воинской славы Ржеве Тверской области . Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"В Ржеве состоялась церемония торжественного открытия и передачи после реставрации российской стороне Мемориального комплекса памяти воинов-казахстанцев 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, погибших в годы Великой Отечественной войны", — сказали в пресс-службе.

Строительство мемориала проводилось по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на средства и силами жителей Актюбинской области республики. «Этот мемориальный комплекс — символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. Мы ценим большое внимание руководства Казахстана к сохранению нашего общего героического прошлого», — отметил во время церемонии губернатор Тверской области Игорь Руденя

"В годы Великой Отечественной войны Казахстан, как и другие республики СССР, отдавал все для того, чтобы общими усилиями разгромить фашизм. Хотел бы выразить благодарность руководству Тверской области за работу по увековечиванию и сохранению памяти о погибших героях", — подчеркнул посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов

Участники церемонии почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания и возложили цветы. «Подобные мемориалы должны стать не только данью памяти тем, кто не вернулся с войны, но и напоминанием их потомкам, какой ценой досталась эта победа многонациональному советскому народу. Для моей семьи ржевская земля имеет особое значение. Здесь в 43 году погиб мой дед», — добавил глава "Ростеха" Сергей Чемезов во время церемонии торжественного открытия.

История мемориального комплекса

Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, павших в годы Великой Отечественной войны под Ржевом, основан в 2010 году в рамках празднования 65-летия Великой Победы, в 2017-м году было принято решение обновить его.

Мемориал представляет собой гранитную стену протяженностью в 27 метров с изображением карты Казахстана, на которой обозначены Актюбинск и Алма-Ата — города, где в 1941 году формировались 100-я и 101-я бригады, а также столица Астана . На гранитной стене увековечены 10 тысяч фамилий воинов-казахстанцев, данные о которых найдены в Центральном архиве Министерства обороны РФ дипломатами посольства Казахстана в России. Эскиз-проект памятника разработан казахстанскими архитекторами. В основании мемориала капсула родной земли из Казахстана.

100-я и 101-я отдельные стрелковые бригады были сформированы в первые годы войны и вошли в состав 39-й армии Калининского фронта, участвовавшего в операции «Марс». В тех кровопролитных боях принимали участие 22 тыс. казахстанцев, большинство из которых погибли.