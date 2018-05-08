Арендодатель отвечает за сотрудников арендатора иностранцев без патента

Компания сдала нежилые помещения в аренду ИП.

Предприниматель взял на работу в качестве посудомойщицы гражданку Таджикистана , не имеющую патента на работу в г. Москве

Сотрудники ФМС обнаружили это в ходе проверки и наложили штраф в размере 450 тыс. рублей (ч. 3 ст. 18.16 КоАП РФ ) на компанию.

Данная норма предусматривает штраф за то, что компания (ИП), управляющая торговым объектом, предоставляет торговое место другому юрлицу, которое (либо-либо):

не имеет разрешения на использование труда иностранцев, но фактически это делает; берет на работу граждан других стран, которые сами не имеют разрешения на работу или патента, когда они требуются.

Организация не согласилась, считая, что ее вины в правонарушении нет. Иностранку трудоустроил ИП, а не компания. Организация же специально включила в договор аренды пункт о том, что на арендатора возложена ответственность за нарушение правил привлечения к труду иностранных граждан. Впоследствии компания дополнительно высылала арендатору письмо о необходимости соблюдения последним норммиграционного законодательства.

Однако суды, включая Верховный Суд РФ, решили, что это все равно не исключает вины организации. Приведенные ею доводы не свидетельствуют о том, что она приняла все возможные, своевременные и достаточные мер по осуществлению надлежащего контроля за соблюдением арендатором правил привлечения иностранных граждан к работе.

Компания сослалась на решение ВС РФ по аналогичной ситуации, которым штраф с собственника помещений был снят (Постановление от 24.12.2013 18-АД13-36). Суд отклонил ссылку на это решение, поскольку в нем обстоятельства были несколько иные: компания-собственник торгового комплекса заключила договор с организацией на проведение уборочных работ помещений и сбору покупательских тележек. Организация, в свою очередь, заключила с другой фирмой договор на оказание услуг по предоставлению персонала для погрузочно-разгрузочных работ и уборки помещений. Сотрудника без патента привлекла фирма. Таким образом получилось, что компания-собственник напрямую в правоотношения с фирмой-работодателем иностранца не вступала. Поэтому в этом случае судьи сняли с организации штраф.

В данной же ситуации компания имела договорные отношения именно с арендатором, который взял на работу иностранца без патента. Поэтому штраф судьи оставили в силе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 16.03.2018 № 5-АД18-20 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»