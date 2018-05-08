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Жители Сормовского ДИПИ получили цветы и подарки от Дмитрия Кузина ко Дню Победы
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Жители Сормовского ДИПИ получили цветы и подарки от Дмитрия Кузина ко Дню Победы 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Традиционное поздравление жителей Сормовского дома-интерната для инвалидов и престарелых с Днем Победы состоялось 8 мая.
Помощник депутата гордумы Дмитрия Кузина Ирина Абрамова вручила жителям цветы и конфеты, приобретенные на средства Д. В. Кузина. Именинники марта и апреля также получили специальные подарки от депутата.
Для жителей был проведен праздничный концерт силами волонтеров и сормовских школьников.
Мероприятие было организовано совместно с общественным движением «Территория добра».
Напомним, что на средства Дмитрия Кузина ежегодно приобретаются подарки для жителей Сормовского ДИПИ ко всем большим праздникам, а также отдельные подарки именинникам каждого месяца.
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