Жители Сормовского ДИПИ получили цветы и подарки от Дмитрия Кузина ко Дню Победы 

Традиционное поздравление жителей Сормовского дома-интерната для инвалидов и престарелых с Днем Победы состоялось 8 мая.
Помощник депутата гордумы Дмитрия Кузина Ирина Абрамова вручила жителям цветы и конфеты, приобретенные на средства Д. В. Кузина. Именинники марта и апреля также получили специальные подарки от депутата.
Для жителей был проведен праздничный концерт силами волонтеров и сормовских школьников.
Мероприятие было организовано совместно с общественным движением «Территория добра».
Напомним, что на средства Дмитрия Кузина ежегодно приобретаются подарки для жителей Сормовского ДИПИ ко всем большим праздникам, а также отдельные подарки именинникам каждого месяца.