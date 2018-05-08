Жители Сормовского ДИПИ получили цветы и подарки от Дмитрия Кузина ко Дню Победы

Традиционное поздравление жителей Сормовского дома-интерната для инвалидов и престарелых с Днем Победы состоялось 8 мая.

Помощник депутата гордумы Дмитрия Кузина Ирина Абрамова вручила жителям цветы и конфеты, приобретенные на средства Д. В. Кузина. Именинники марта и апреля также получили специальные подарки от депутата.

Для жителей был проведен праздничный концерт силами волонтеров и сормовских школьников.

Мероприятие было организовано совместно с общественным движением «Территория добра».

Напомним, что на средства Дмитрия Кузина ежегодно приобретаются подарки для жителей Сормовского ДИПИ ко всем большим праздникам, а также отдельные подарки именинникам каждого месяца.