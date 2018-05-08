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Глава управы района Лефортово встретится с жителями 16 мая
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Глава управы района Лефортово встретится с жителями 16 мая 

Управа района Лефортово 53 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
Две актуальные темы обсудит глава управы Азамат Царикаев с жителями района Лефортово на очередной встрече, которая пройдет 16 мая: проведение работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений, а также итоги проведения общегородских благоустроительных работ в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщили в организационном отделе районной управы.
— Встреча состоится в библиотеке № 125 по адресу Сторожевая улица, дом 22, корпус 1. Начало в 19.00. Записываться заранее не требуется — вход на мероприятие, как всегда, будет свободным, — рассказал представитель орготдела.
После завершения основных докладов Азамат Царикаев традиционно ответит на вопросы собравшихся. (ео)
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