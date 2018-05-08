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Волгоградцев 9 мая снова порадуют девушки-регулировщицы
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Волгоградцев 9 мая снова порадуют девушки-регулировщицы 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградцы в День Победы встретят на площади Павших Борцов во время парада и центральных улицах города взвод девушек-регулировщиц.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, девушки-полицейские выйдут на праздник в военной форме. Отметим, что они берут пример со знаменитой регулировщицы Великой Победы –землячки Марии Лиманской, которую в мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф. Снимок позднее стал известен на весь мир. Лиманскую после него стали называть Бранденбургской мадонной.
Отряд регулировщиц появился в Волгограде в 2010 году. Это своеобразная «визитная карточка» города. Девушки в военной форме украшают собой праздничные мероприятия, связанные с историческими датами, памятными событиями, а также встречают первых лиц государства и иностранных гостей, приезжающих в Волгоград с рабочим визитом.
АиФ Волгоград: последние новости
Стало известно, во сколько в Волжском 9 мая пройдут праздничные мероприятия 8 мая на Мамаевом кургане стартует акция «Вахта Памяти-2018» В волгоградском аэропорту открыли новый терминал
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