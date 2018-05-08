Волгоградцев 9 мая снова порадуют девушки-регулировщицы

Волгоградцы в День Победы встретят на площади Павших Борцов во время парада и центральных улицах города взвод девушек-регулировщиц.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, девушки-полицейские выйдут на праздник в военной форме. Отметим, что они берут пример со знаменитой регулировщицы Великой Победы –землячки Марии Лиманской, которую в мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф. Снимок позднее стал известен на весь мир. Лиманскую после него стали называть Бранденбургской мадонной.