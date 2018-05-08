Ружье на антресолях нашел мужчина в своем доме в Вологодском районе

Два гладкоствольных ружья неизвестного производства обнаружили при ремонте своих домов жители Вологодского района. Находки были сделаны в деревнях Константиново и Щербинино.

Как сообщает областное управление Росгвардии, оба мужчины нашли ружья завернутыми в мешковину. Оружие было спрятано прежними владельцами недвижимости в лестницах и на антресолях. В одном из случаев к ружью прилагалось и 83 патрона калибра 5,6 мм.

Еще одну находку сделал вологжанин. Неподалеку от деревни Турутино лежит бесхозный строительный мусор, где мужчина решил поискать металлолом. А рядом располагается бесхозная полуразрушенная хозпостройка. В ней поисковик и обнаружил двуствольное ружье.

Все три единицы оружия мужчины сдали в лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии. Сейчас все находки проходят экспертизу, которая определит их марки и года выпуска. Заявители получат денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия и боеприпасов.