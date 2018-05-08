В центре госуслуг Северного Бутова можно нарисовать плакат ко Дню Победы

В предстоящие праздники для удобства посетителей «Мои документы» не будут работать лишь один день — 9 мая. Во все другие дни центры госуслуг работают в обычном режиме: с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных, а флагманский офис, расположенный в ТРЦ «Афимолл Сити» — с 10.00 до 22.00.

В столичных центрах госуслуг сейчас проходят мастер-классы и выставки, приуроченные ко Дню Победы. К примеру, в центре госуслуг района Северное Бутово вам помогут нарисовать праздничный плакат. А центры госуслуг районов Восточное Измайлово, Западное Дегунино, Куркино , Ломоносовский, Марьино и Покровское-Стрешнево весь май ждут жителей на выставки, посвящённые Дню Победы.

Сегодня, 8 мая, в центрах «Мои документы» пройдут мастер-классы для юных посетителей. Так, например, в центре госуслуг района Сокольники можно научиться делать брошь из бумаги.

График всех мероприятий, проходящих в центрах «Мои документы», можно найти на официальном сайте центров госуслуг md.mos.ru.

Помимо тематических выставок и мастер-классов во многих центрах госуслуг постоянно проходят компьютерные курсы, где сотрудники центров учат всех желающих пользоваться порталом городских услуг mos.ru , передавать показания приборов учёта, не выходя из дома, и предварительно записываться на приём. Также при необходимости посетителям компьютерных курсов помогают завести свою личную электронную почту.