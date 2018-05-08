Андрей Травников поздравил участников торжественного собрания с праздником Победы

Глава региона Андрей Травников обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, участникам торжественного собрания с приветственным словом. В память о павших на полях сражений новосибирцах глава региона объявил минуту молчания.

«День Победы — это праздник, объединяющий всю страну, наполняющий наши сердца гордостью за отцов и дедов, победивших страшного жестокого врага», — подчеркнул глава области.

Со словами уважения и признательности Андрей Травников обратился к новосибирцам-ветеранам. «Вы вошли в историю настоящими героями, чей подвиг будет жить в веках. И вы всегда будете символами стойкости и воинской доблести для новых поколений россиян», — сказал глава Новосибирской области.

Глава региона отметил, что в дни празднования годовщины Победы в городах и районах Новосибирской области пройдут десятки мероприятий, посвящённых этому святому дню.

9 мая на площади Ленина состоится Парад войск Новосибирского гарнизона. Весь день, на различных площадках, новосибирцы будут праздновать День Победы, который завершится традиционным праздничным салютом в честь победителей.