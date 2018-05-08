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Андрей Травников поздравил участников торжественного собрания с праздником Победы
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Андрей Травников поздравил участников торжественного собрания с праздником Победы 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Торжественное собрание началось с внесения на сцену Государственного флага Российской Федерации, флага Новосибирской области и Знамени Победы.
Глава региона Андрей Травников обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, участникам торжественного собрания с приветственным словом. В память о павших на полях сражений новосибирцах глава региона объявил минуту молчания.
«День Победы — это праздник, объединяющий всю страну, наполняющий наши сердца гордостью за отцов и дедов, победивших страшного жестокого врага», — подчеркнул глава области.
Со словами уважения и признательности Андрей Травников обратился к новосибирцам-ветеранам. «Вы вошли в историю настоящими героями, чей подвиг будет жить в веках. И вы всегда будете символами стойкости и воинской доблести для новых поколений россиян», — сказал глава Новосибирской области.
Глава региона отметил, что в дни празднования годовщины Победы в городах и районах Новосибирской области пройдут десятки мероприятий, посвящённых этому святому дню.
9 мая на площади Ленина состоится Парад войск Новосибирского гарнизона. Весь день, на различных площадках, новосибирцы будут праздновать День Победы, который завершится традиционным праздничным салютом в честь победителей.
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