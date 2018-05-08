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Испанская полиция обезвредила сеть, распространявшую детскую порнографию
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Испанская полиция обезвредила сеть, распространявшую детскую порнографию 

РИА Новости 1 час назад
МАДРИД, 8 мая — РИА Новости. Национальная полиция Испании при сотрудничестве с Европолом обезвредила международную сеть, занимавшуюся распространением детской порнографии, сообщили во вторник испанские правоохранители.
Задержаны восемь человек — в Испании, Франции, Италии, Венгрии и Канаде. В ходе следствия выяснилось, что они обменивались через Skype ссылками на архивы с детской порнографией в сети Tor.
"Фото— и видеоархивы, распространяемые по этим каналам, характеризовались унизительным обращением с несовершеннолетними", — сообщили в полиции.
Группа по защите несовершеннолетних центрального подразделения борьбы с киберпреступлениями Национальной полиции задержала четырех человек в Аликанте, Пальме-де-Майорке и Валенсии. В ходе обысков изъяты жесткие диски, ноутбуки, карты памяти, мобильные телефоны и сим-карты.
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