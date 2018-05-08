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В Заполярье выросло количество трудовых мигрантов
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В Заполярье выросло количество трудовых мигрантов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как отметили в управлении по вопросам миграции УМВД России по региону, количество постоянно или временно проживающих здесь иностранцев ежегодно растет. За последние 5 лет оно увеличилось на 19,5 процента. Если в 2012 году в Мурманской области были зарегистрированы 33381 иностранцев, включая мигрантов и туристов, то в 2017 году их было уже 39913 человек. Правда, количество северян все равно продолжает убывать: за этот же срок оно уменьшилось приблизительно на 30 тысяч человек. Численность постоянного населения Мурманской области на 1 марта 2018 года составила 753,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 500 человек.
— Такие, как мы, — выгодный «товар» для коммерсантов, — делится мурманчанин Аслан, один из приезжих, работающий водителем маршрутки. — Работать приходится с 6 утра до позднего вечера. Хозяину машины нужно ежедневно отдать 3500 рублей. Вся выручка свыше этой суммы — моя, но заправка и ремонт машины за свой счет. В месяц выходит около 20-30 тысяч рублей.
Тем не менее, по его словам, этот доход в несколько раз выше, чем можно заработать в месяц на его родине. Есть и еще одна причина, по которой гастарбайтеры стремятся приехать в Заполярье, несмотря на суровый климат Крайнего Севера. По словам Александры Бурцевой, доцента кафедры русской филологии и массовых коммуникаций МАГУ, Заполярье считается «зоной этнической бесконфликтности». Здесь практически не бывает сколько-нибудь значимых этнических или этнорелигиозных конфликтов. Эту особенность региона очень ценят те, кому довелось пройти через локальные войны на своей родине. А затем вступает в действие другой фактор — национально-этнические связи. Те, кто приехал сюда раньше и смог благополучно устроиться, переманивают на Север «своих».
— Опрошенные узбеки и азербайджанцы, являющиеся работодателями, прямо заявляли, что предпочитают брать на работу земляков, в том числе своих дальних и ближних родственников, знакомых и друзей, — отмечает Александра Бурцева.
В других регионах СЗФО наблюдается та же картина. Абсолютным лидером по количеству прибывших из-за рубежа среди субъектов Северо-Запада по итогам 2016 года стала Калининградская область (22,2 процента). На втором месте — Псковская область (12,3 процента), на третьем — Ленинградская (12,1 процента) и на четвертом — Мурманская область (11,4 процента).
Выходом в этой ситуации должны стать законодательные меры, которые призваны отбить у работодателей желание привлекать дешевую рабочую силу из-за рубежа, полагает ректор Санкт-Петербургского университета управления и экономики Олег Смешко. Размер квот на иностранную рабочую силу должен зависеть от размера и качества капитала, вкладываемого в экономику. Если то или иное предприятие использует труд большого количества мигрантов, то оно должно вносить в бюджет разницу суммы заработной платы мигранта по контракту и средней отраслевой заработной платы по региону. Но пока эти инициативы не встречают понимания, так как зачастую идут вразрез с интересами бизнеса, предпочитающего платить работникам поменьше.
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