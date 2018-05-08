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В Саратове под открытым небом появился рояль-клумба
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В Саратове под открытым небом появился рояль-клумба 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Новый арт-объект в виде музыкального инструмента установлен в Заводском районе областного центра.
Об этом в социальных сетях рассказали жители района, которые стали свидетелями события. Горожане были приятно удивлены таким оригинальным благоустройством.
Сообщается, что рояль не нестоящий. Это металлическая конструкция, которая выполнена в форме клавишного инструмента. Рояль хотят заполнить грунтом и посадить в него цветы. Работы планируется завершить к концу текущей недели.
Однако многие пользователи в соцсетях выразили сомнения в том, что инсталляция долго простоит в Заводском районе: «Заводской? Крышку оторвут сегодня вечером, например».
Фото: Саратов Life ВКонтакте
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