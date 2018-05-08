В Саратове под открытым небом появился рояль-клумба

Новый арт-объект в виде музыкального инструмента установлен в Заводском районе областного центра.

Об этом в социальных сетях рассказали жители района, которые стали свидетелями события. Горожане были приятно удивлены таким оригинальным благоустройством.

Сообщается, что рояль не нестоящий. Это металлическая конструкция, которая выполнена в форме клавишного инструмента. Рояль хотят заполнить грунтом и посадить в него цветы. Работы планируется завершить к концу текущей недели.

Однако многие пользователи в соцсетях выразили сомнения в том, что инсталляция долго простоит в Заводском районе: «Заводской? Крышку оторвут сегодня вечером, например».