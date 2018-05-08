Миллиарды рублей «Свидетелей Иеговы» попали в руки Кремля. Легально

«Свидетелей Иеговы» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.) в России недавно внесли в список экстремистских организаций, в котором присутствуют, например, «Аль-Каида» ИГИЛ (обе организации запрещены в РФ — прим. ред.). Последователи этого религиозного течения, которым Библия запрещает убивать, с изумлением взирали на то, как Кремль забирает их имущество. На днях Санкт-Петербургский городской суд признал, что эта процедура была законной.

Стоимость конфискованного имущества в одном только Петербурге может превышать 13,9 миллионов долларов, то есть несколько миллиардов рублей. Городской суд подтвердил решение суда нижестоящей инстанции, который в конце прошлого года постановил, что 16 объектов недвижимости (участков и зданий) в элитном районе, которые принадлежали «Обществу сторожевой башни» (другое название организации «Свидетели Иеговы», запрещенной в РФ — прим. ред.), перейдут в собственность государства, уточняет радиостанция «Эхо Москвы»

Суд: свидетели Иеговы — это экстремисты

Андрей Сивак, член общины «Свидетелей Иеговы» и убежденный пацифист, узнал о том, что он «экстремист» еще до того, как Верховный суд вынес свой вердикт. Он решил обменять деньги, но когда сотрудница банка заглянула в свою базу, она увидела вместе с какими людьми в одном и том же списке находится ее клиент, побледнела и от ужаса расплакалась. Однако единственная организация, в которой состоит Андрей, — это религиозное объединение, считающее, что Библию следует понимать дословно. А в ней написано: «Не убий».

«Свидетели» помнят советские времена, когда КГБ считал их шпионами и диверсантами. Сейчас они вновь оказались под прицелом, изменился лишь контекст. На этот раз Кремль ведет борьбу за души россиян рука об руку с РПЦ . Общество должно консолидироваться вокруг традиционных православных и патриотических ценностей с некоторой примесью милитаризма. Ты не православный? Значит, ты не русский. Ты не русский? Значит, ты можешь проявить неповиновение, например, будучи пацифистом, отказаться поддерживать военную операцию против врагов родины.

Такой логике следовал российский министр юстиции, который год назад включил «Свидетелей Иеговы» в список организаций, «осуществляющих экстремистскую деятельность». Вердикт вынесен, имущество конфисковали, а сейчас суд в Петербурге окончательно узаконил этот грабеж.

Бог или царь?

В России назвать экстремистом могут каждого: оппозиционера, который выступает против коррупции, или интернет-пользователя, которому не нравится аннексия Крыма . Тем более не верит Кремль «Свидетелям Иеговы», которые, например, критиковали российские бомбардировки в Сирии . Кроме того, последователи этого течения, зародившегося в XIX веке в США (что делает его в глазах российских властей заведомо подозрительным и чужеродным с культурной точки зрения) отказываются служить в армии и участвовать в выборах, не отмечают годовщин победы в Великой Отечественной войне и, о ужас, признают, что над ними властен лишь Бог. А ведь в соответствии с «единственно верной» концепцией Кремля между Богом и человеком есть еще Владимир Путин. Впрочем, православие испокон веков поддерживает идею, что царь (сейчас похожим статусом обладает президент) — это связной между двумя мирами, а повиновение ему и патриарху ведет к спасению.

Не по пути с государством

В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Сивак рассказал, что из-за своей веры лишился работы (он был учителем физкультуры). Любопытно, что до того, как присоединиться к «Свидетелям», в 2000 году он голосовал за Путина, а позже не занимался какой-либо оппозиционной деятельностью, хотя и перестал ходить на выборы. «Я совершенно не занимаюсь политикой», — подчеркивал он.

«„Свидетели Иеговы" существуют параллельно государству, — объясняет автор книги «Вера в России: религиозная политика после коммунизма» Джеральдин Фейган (Geraldine Fagan). — Они не вмешиваются в политику, а это само по себе кажется подозрительным», — говорит она в беседе с «Нью-Йорк Таймс». Поскольку российское подразделение подчиняется американским структурам, а его члены занимают такую осторожную позицию, Русской Православной церкви и спецслужбам сложнее их контролировать. Вместе с тем вокруг «Свидетелей» появляются разнообразные слухи, которые распаляют воображение властей и ФСБ

В ходе прошлогоднего процесса Сивака прокурор сформулировал это так: «Они проявляют неуважение к государству, разрушают общественные связи и подрывают основы национальной и государственной безопасности». В итоге Сивака и другого осужденного члена «Свидетелей» оправдали, однако, позже оказалось, что из списка террористов их не вычеркнули. Также выяснилось, что министерство юстиции уже много лет следит за «Свидетелями Иеговы» и считает, что они нарушают закон о противодействии экстремизму. В итоге всем структурам движения, в том числе 400 общинам, объединявших примерно 175 тысяч последователей, было предписано приостановить свою деятельность. Решения властей получили пропагандистскую поддержку, а к преследованию «Свидетелей» подключились россияне. Все это напоминает сталинские времена, когда членов движения высылали в Сибирь. Они рассказывают, что сейчас общины по всей России подвергаются давлению, а их имущество разворовывается. Суды ничем им помочь не могут.

Почему Путин преследует «Свидетелей Иеговы»?

Хотя «Свидетели» часто вызывают у россиян раздражение тем, что они ходят проповедовать по домам, обвинить их в подстрекательстве к бунту сложно. Последователи этого движения не употребляют алкоголь, не курят и до такой степени не приемлют кровопролития, что даже отказываются от переливания крови. Социальная «пассивность» превращает их в легкую мишень. «Их можно использовать, чтобы подать обществу сигнал», — говорит Александр Верховский — директор Аналитического центра «Сова», изучающего проявления экстремизма в России.

Судья Верховного Суда России Юрий Иваненко зачитывает решение о апрете «Свидетелей Иеговы» на территории РФ Послание звучит так: «все должны поддерживать Путина». Тот, кто отказывается это делать — диверсант, который мешает России вставать с колен, а любое нарушение установленных властью норм подпадает под действие антитеррористического законодательства. До недавнего времени понятие «экстремизм» в российских законах было тесно связано с применением насилия, но их изменили таким образом, чтобы статья нашлась на каждого «ненормального», то есть практически на любого неугодного властям человека.

А как же презумпция невиновности? Это в России пустые слова. Сиваку самому пришлось доказывать, что он не экстремист, а законопослушный гражданин. «Они называют меня террористом, но я хотел только того, чтобы люди внимательнее вчитались в слова Библии», — объяснял он.