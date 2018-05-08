В Ленобласти предложили создать второй в Росии «свободный порт» 

Порт, которого нетСвободный порт, который все ждут теперь в Ленинградской области, не имеет пока главного — географических очертаний больших, нежели указание на порт Приморск. Никто не может сказать, какому именно участнику бизнеса будет присвоен этот статус. Более того, никто не может даже обоснованно это предположить — ведь в России сегодня существует лишь один свободный порт. Он располагается во Владивостоке, его деятельность регулирует федеральный закон «О свободном порте Владивосток». Ключевых вопросов два: «Статус свободного порта получит один из действующих в Приморске терминалов, или тот, которого там пока нет?» и «Этот статус появится благодаря новому персональному федеральному закону, или же в России появится раздел законодательства, посвященный свободным портам?» Сегодня ни одно официальное лицо не дало однозначный ответ ни на один из двух вопросов — все заинтересованные стороны ведут себя в высшей степени загадочно. Вообще упоминание свободного порта применительно к Приморску сразу же вызывает у наших собеседников желание помечтать о пафосном проекте, начало реализации которого руководитель управления Ленинградской области по транспорту Павел Пустовалов относит к 2022 году. — Ленинградская область поддерживает предложение о наделении универсального перегрузочного комплекса вблизи порта Приморск статусом «свободного порта», — заявил он "Российской газете". Увы, этого комплекса пока не существует, но почему-то все говорят именно о нем. Сообщивший нам об одобрении создания в порту Приморск зоны со статусом «свободный порт» вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов дал такой комментарий:— В настоящее время в порту Приморск началась реализация крупного проекта. Согласно представленной инвестором — «Приморским универсальным перегрузочным комплексом» — концепции, крупный перевалочный терминал будет построен на площади 270 гектаров в полутора километрах от порта Приморск. Он сможет принимать и отправлять до 15,6 миллиона тонн грузов в год. Напрямую в полученном «Российской газетой» комментарии вице-губернатора об этом не сказано, но создается впечатление, будто статус «свободный порт» он связывает именно с этим проектом, который пока есть только на бумаге. В ожидании инвестицийВ реальной жизни в примор-ском порту работают сейчас три компании. Двум из них принадлежат нефтеналивные терминалы, третья владеет комплексом для перевалки генеральных грузов. Как ни странно, никто не обсуждает перспективу придания статуса «свободный порт» одной их этих компаний. Все сулят его будущему универсальному перегрузочному комплексу, который, согласно недавно утвержденной правительством РФ дорожной карте по развитию морских терминалов Северо-Запада, должно построить ООО «Приморский УПК». — Если анализировать практику применения законодательства о свободных портах, действие закона эффективно лишь при строительстве новых объектов — портов, терминалов, промзон. Ранее созданные терминалы перевести под «свободный порт» практически нереально, поскольку требуется перезаключение всех существующих договоров. Таким образом, речь не идет о действующем Приморском порте, осуществляющем экспортные отгрузки нефти и неф-тепродуктов, поступающих по трубопроводу. Применительно к Приморску речь может идти о создании нового морского перевалочного комплекса, — полагает директор по развитию ИАА «ПортНьюс» Надежда Малышева. По словам главы управления Ленинградской области по транспорту Павла Пустовалова, ориентировочный расчетный грузооборот будущего универсального перегрузочного комплекса к 2028 году может составить до5,6 миллиона тонн генеральных и навалочных грузов, 3 миллиона 20-футовых контейнеров и до 120 тысяч единиц техники. Сам комплекс предполагается разместить в северо-восточной части Финского залива, в районе южного входа в пролив Бьеркезунд, вплотную к территории морского порта Приморск, в полутора километрах к юго-востоку от действующего нефтеналивного комплекса и в 6 километрах от железнодорожной станции «Ермилово». Для использования станции потребуется реконструкция ее самой и строительство шести километров путей. Главе управления Ленинград-ской области по транспорту идея строительства этого универсального перегрузочного комплекса нравится:— Количество созданных рабочих мест может составить свыше 3100, объем частных инвестиций оценивается в 91,9 миллиарда рублей, перспективные объемы налоговых выплат в федеральный и региональный бюджеты в 2022 году оцениваются в 3978 и 1587 миллионов рублей соответственно, — заявил он «Российской газете». Работу первой очереди комплекса чиновник ожидает в 2022 году. Законопроекты уже естьВ любом случае над всеми приятными планами нависает как минимум один большой знак вопроса: если будущему комплексу будет присвоен статус «свободный порт», то на основании каких нормативных актов это произойдет? Пока таковых не существует — по-вторим, единственный в России свободный порт Владивосток регулируется посвященным ему одному федеральным законом. Но, как сообщила нам сотрудник пресс-службы Российского союза промышленников и предпринимателей Ксения Милорадова, буквально на днях Государственно-правовое управление президента РФ присылало в РСПП на согласование законопроект «О свободных портах в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По сложившейся практике, в ближайшее время его должны направить на рассмотрение правительства РФ и далее — в Государственную думу. — По моей личной оценке, законопроект может попасть в Госдуму только в следующую осеннюю сессию. Срок рассмотрения в Госдуме, скорее всего, около года. То есть сами законы могут быть приняты не раньше лета 2019 года, — полагает Надежда Малышева. Появление такого закона принципиальным образом изменит существующий сегодня в стране порядок придания портовым сооружениям статуса «свободный порт». Каждый регион — в том числе и Ленинградская область — сможет претендовать на появление у себя свободного порта со всеми прописанными в будущих законах льготными режимами. P. S. В аппарате ленинградского вице-губернатора по этому поводу уточнили: такой статус, как показал опыт порта Владивосток, является весьма привлекательным как для инвесторов, так и для владельцев перемещаемых через порт грузов. В частности, на территории свободного порта страховые взносы организаций снижены до 7,6 процента, налог на прибыль — до 5 процентов, резиденты освобождаются от налога на имущество и землю. Также действует ускоренная система возврата НДС, беспошлинный и безналоговый режимы таможенной зоны для резидентов. Иностранным гражданам, прибывающим в порт, выдается электронная виза.