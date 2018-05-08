«Бюджетные» статисты свердловских «медведей»

"Единая Россия" активно регистрирует работников бюджетных учреждений Екатеринбурга для участия в праймериз. По их итогам будут определены кандидаты от партии на выборы депутатов гордумы уральской столицы.

Как рассказал «Уралинформбюро» пресс-секретарь региональной ячейки ЕР Максим Бестфатер, по данным на утро 8 мая желание участвовать в праймериз изъявили 106 человек. Поскольку прием заявлений на участие в предварительном голосовании продлен до 15 мая, партийный список «медведей» может увеличиться и до 150 фамилий. «Единая Россия» планирует сформировать команду из 75 человек, которые примут участие в сентябрьских выборах в гордуму.

В списке, опубликованном на сайте «медведей», на данный момент фигурирует 90 человек. Больше половины из них — это работники бюджетной сферы: директора школ и гимназий, заведующие детских садов, преподаватели вузов, главные врачи, специалисты горадминистрации Екатеринбурга и областных министерств, руководители спортивных учреждений и студенты.

Принять участие в праймериз намерен и заместитель главы администрации Екатеринбурга по социальным вопросам Михаил Матвеев — один из самых опытных чиновников мэрии. В случае победы на выборах в гордуму он сможет претендовать на пост спикера представительного органа.

На кресла в муниципальном парламенте метят также родственники известных в Свердловской области политиков. Для участия в праймериз заявились 21-летний Алексей Бабенко — сын полпреда губернатора Свердловской области и регионального правительства в ЗакСо Виктора Бабенко, 33-летний Александр Вегнер — сын депутата областного ЗакСо Вячеслава Вегнера и адвокат Алексей Вихарев — брат депутата гордумы Екатеринбурга Григория Вихарева

Дети свердловских политиков рвутся в гордуму Екатеринбурга.

По мнению политолога Анатолия Гагарина, в присутствии бюджетников на выборах нет ничего нового: «Это некая реалия, которую мы наблюдаем постоянно. Бюджетники всегда были одними из самых активных участников праймериз. В этом смысле ЕР дает площадку для публичного дискутирования и проверки своих способностей — ораторских, риторических, полемических. Вопрос в другом: кто сумеет пройти через сито голосования?»

Иного мнения придерживается политолог Сергей Мошкин — бюджетников, считает он, «сгоняют» на праймериз для имитации большой конкуренции.

"По логике партийцев было бы странно, если бы на праймериз заявилось 1-2 человека. «Единая Россия» идет по пути имитации большой конкуренции. К роли статистов привлекают тех, кто в действительности даже не помышляет баллотироваться. Кого можно взять на такую роль? В первую очередь, это бюджетники: преподаватели, врачи, работники культуры. Думаю, в большинстве своем они отсеются. В горадминистрации уже спланировали, кого бы они хотели видеть в качестве депутатов. Но, поскольку «Единая Россия» запустила процедуру праймериз, надо показать — вот сколько желающих!", — рассказал "Уралинформбюро" Мошкин.

Предварительное голосование ЕР через Интернет будет проходить с 28 мая по 1 июня, на избирательных участках — 3 июня. Выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 9 сентября.