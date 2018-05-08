Генконсула США впечатлила акция «Бессмертный полк»

«В прошлом году, когда я впервые присутствовал на торжествах по случаю Дня Победы во Владивостоке, меня очень впечатлила акция под названием «Бессмертный полк». Особенно интересно было узнать, что эту идею придумали простые люди с целью отдать дань уважения своим родственникам, которые воевали, боролись и сумели победить в тяжелейшей войне», — написал Кийс на странице генконсульства в Facebook.

Он отметил, что в его семье тоже есть участники Второй мировой войны, и разместил фотографию своего деда, сержанта-механика Джеймса Филипа Райта. Он воевал в составе третьей армии генерала Джорджа Паттона и занимался ремонтом танков. «Когда он ушел на войну, он уже был женат, и у него родилась дочка Кристина — моя будущая мама. Потом он рассказывал, что назвал ее именем два танка, которые ему удалось вернуть в строй», — написал он.

Также Кийс отметил, что во время визита во Владивосток посол США Джон Хантсман возложил венок к Вечному огню и заметил, что если русские и американцы соберутся за одним столом, они очень быстро обнаружат, как много их объединяет. «Мне кажется, что американские и русские ветераны войны особенно хорошо понимали (а те, кто до сих пор живы, понимают) наши общие ценности. И мы — дети, внуки и правнуки участников „Бессмертного полка“ — должны всегда помнить об этом», — заметил Кийс.