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Жители Башкирии за I квартал набрали кредитов почти на 64 млрд рублей
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Жители Башкирии за I квартал набрали кредитов почти на 64 млрд рублей 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Реальное время
По итогам первых трех месяцев 2018 года жители Башкирии получили банковских кредитов на 63,8 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Mkset.ru со ссылкой на региональное подразделение Банка России.
Регулятор пояснил, что росту кредитования способствовали такие факторы, как снижение процентных ставок, смягчение требований к заемщикам и общий рост спроса населения на кредиты.
Общий объем потребительских кредитов за отчетный период в Башкирии составил 45,3 млрд руб., общий объем ипотеки — 18,4 млрд руб.
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