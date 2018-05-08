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В центре Ставрополя временно отключат воду
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В центре Ставрополя временно отключат воду 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Несколько домов в центре Ставрополя временно останутся без воды, сообщили STAV.AIF.RU в МУП «Водоканал».
Специалисты «Водоканала» проведут плановые работы на участке от Ленина, 347 до Ленина, № 299. Старые трубы заменят на новый водопровод ПЭ Д-160 мм.
Под отключение попадают следующие дома:
Ленина: 293, 295, 297, 299, 301;Краснофлотская, 46;Морозова: 90, 100, 104, 106, 98 (детский сад № 8).
Жильцов предупредили об отключении заранее. Заявки на подвоз воды диспетчерская служба принимает по телефону 13-40.
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